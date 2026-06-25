Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfandung nach vermisstem Kind

Bielefeld (ots)

Sa/ Bielefeld

Die Polizei Bielefeld bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Kind (7 Jahre). Maximilian wurde zuletzt am 25.06.2026, um 12:00 Uhr an seiner Schule, Bültmannshofschule Bielefeld, Kurt-Schumacher-Straße 45, 33615 Bielefeld, gesehen. Er ist ca. 135 cm groß, hat kurze, blonde Haare, blaue Augen und trägt ein lilanes Fußballtrikot (Aufschrift "Emirates FLY BETTER") mit lilanen kurzen Sportshorts und schwarzen Schuhen. Eigentlich sollte sich der 7-Jährige nach der Schule mit seinen Brüdern am Hauptbahnhof Bielefeld treffen, um gemeinsam mit dem Bus nach Hause zu fahren, am Bahnhof konnte er aber nicht angetroffen werden. Hinweise zum Aufenthaltsort des 7-Jährigen nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0521/5450 sowie jede andere Polizeidienststelle über die 110 entgegen.

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