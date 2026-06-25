Polizei Bielefeld

POL-BI: Kiosk-Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein aufmerksamer Zeuge wurde in der Nacht auf Donnerstag, 25.06.2026, auf einen Einbrecher aufmerksam, der sich Zutritt zu einem Kiosk an der Kurze Straße verschafft hatte. Gegen den polizeibekannten Steinhagener ordnete ein Haftrichter noch am selben Tag die Untersuchungshaft an.

Der Anwohner bemerkte den Mann gegen 00:35 Uhr, als er eine Scheibe zerschlug und anschließend in den Kiosk einstieg. Der Bielefelder verständigte sofort die Polizei.

Streifenbeamte trafen nur wenig später am Tatort ein. Sie sahen eine Person am Tresen, die sich augenscheinlich Zigarettenschachteln einsteckte. Als der Einbrecher die Beamten bemerkte, flüchtete er über den Einstieg und verletzte sich an der beschädigten Fensterscheibe leicht.

Den Polizisten gelang es, den 33-jährigen polizeibekannten Steinhagener festzunehmen. Er hatte 17 Stangen Zigaretten und eine dreistellige Summe Bargeld bei sich. Der Steinhagener gab an, mit einem Fahrzeug gekommen zu sein. Bei der Überprüfung des Fiat mit Gütersloher Kennzeichen stellten die Beamten fest, dass er gestohlen gemeldet worden war. In der Nacht von Dienstag, 23.06.2026, auf Mittwoch wurde der Wagen aus einer Garage in Steinheim entwendet.

Die Beamten brachten den 33-Jährigen, der ihnen als Drogenkonsument bekannt war, zur Blutentnahme in eine Klinik. Im Anschluss nahmen sie ihn in Gewahrsam.

Der Steinhagener wurde am Donnerstag, 25.05.2026, einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell