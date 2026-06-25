Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizist bekommt illegale Vapes angeboten

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Kiosk-Verkäufer bot einem Kriminalbeamten in zivil am Mittwoch, 24.06.2026, unversteuerte Einweg-Vapes zum Kauf an. Die E-Zigaretten wurden sichergestellt und der Zoll informiert.

Gegen 09:45 Uhr betrat der Polizist in zivil einen Kiosk in der Innenstadt, um Getränke und eine Vape zu kaufen. An der Kasse holte der Verkäufer sein Vape-Angebot unter der Ladentheke hervor.

Der Ermittler nahm eine Vape zur näheren Betrachtung in die Hand und erkannte, dass die Steuerbanderole fehlte. Auf Nachfrage bestätigte der Verkäufer, dass es sich um illegale Vapes handeln würde.

Der Kriminalbeamte gab sich nun als Polizist zu erkennen und wies sich mit dem Dienstausweis aus. Er stellte die Vapes sicher und übergab den Vorfall für die weitere Bearbeitung an den Zoll.

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