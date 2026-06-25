Polizei Bielefeld

POL-BI: Kind bei Schulwegunfall leicht verletzt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 24.06.2026, übersah eine Pkw-Fahrerin einen achtjährigen Radfahrer beim Abbiegen in die Prießallee und kollidierte mit ihm.

Die 43-jährige Bielefelderin beabsichtigte, mit ihrer Mercedes C-Klasse gegen 07:40 Uhr von der Gobelinusstraße auf die Prießallee abzubiegen. Der achtjährige Bielefelder fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Prießallee in Richtung Oldentruper Straße entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Seite.

Beim Abbiegen übersah die Bielefelderin, den von rechts kommenden Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen.

Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die leichten Verletzungen des Jungen. Seine Mutter beabsichtigte mit ihm später einen Arzt aufzusuchen.

Am Fahrrad und am Auto entstanden leichte Sachschäden.

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