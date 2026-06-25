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Polizei Bielefeld

POL-BI: Sacha Brüntrup ist neuer Bezirksdienstbeamter in Brackwede Süd

POL-BI: Sacha Brüntrup ist neuer Bezirksdienstbeamter in Brackwede Süd
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Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Am 22.06.2026 hat Polizeihauptkommissar Sacha Brüntrup sein Büro in Brackwede Süd bezogen und tritt damit die Nachfolge von Thomas Gerkensmeier an.

Seine dienstliche Laufbahn begann 1999 als Polizeimeister-Anwärter in Selm-Bork. Danach versah er seinen Dienst in der Kölner Innenstadt und wechselte dann zur Hundertschaft in Köln.

Zuletzt war er Teil der Bielefelder Spezialeinheiten und absolvierte dort den Aufstieg in den gehobenen Dienst.

Nach 20 Jahren in diesem spannenden Aufgabenbereich war es für ihn an der Zeit sich zu verändern. Bei mehreren Stippvisiten im Bezirksdienst bekam er einen guten Einblick in die dazugehörigen Aufgaben und entschied er sich ganz bewusst für diese vielfältige Arbeit. Sacha Brüntrup freut sich darauf, mit den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt zu treten und ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.

Privat wohnt der zweifache Familienvater in Lippe. In seiner Freizeit verbringt er gerne Zeit mit seiner Familie, zu der auch ein Hund gehört. Außerdem treibt er gerne Sport und spielt Schlagzeug. Eine Reise mit dem Wohnmobil darf zwischendurch auch nicht fehlen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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