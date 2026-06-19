Polizei Bielefeld

POL-BI: 13 Gläser Kaffee gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Heepen- Ein Ladendieb hatte es am Mittwoch, 17.06.2026, auf löslichen Kaffee abgesehen.

Der vermeintliche Kunde eines Supermarktes an der Straße Heeperholz nahm gegen 13:00 Uhr Kaffee-Gläser aus einem Regal und steckte diese in seine Tasche. Der Ladendetektiv hatte die Tat beobachtet und sprach den Mann an, bevor ihm die Flucht gelang.

Die hinzugerufenen Polizisten fanden in der Tasche des 19-jährigen Bielefelders mit bulgarischer Staatsangehörigkeit 13 Gläser löslichen Kaffee von verschiedenen Marken im Wert von knapp 148 Euro. Jedoch hatte lediglich 10 Euro Bargeld dabei. Der Kaffee verblieb im Geschäft und gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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