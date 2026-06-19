Polizei Bielefeld

POL-BI: Flucht vor der Polizei: Raser schaltet bei 200 km/h das Licht aus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A2 / Vlotho - Autobahnpolizisten beschlagnahmten am Donnerstag, 18.06.2026, das Auto und den Führerschein eines 19-Jährigen, nachdem er versucht hatte, mit hoher Geschwindigkeit in einem nicht zugelassenen BMW vor der Polizei zu flüchten.

Den Beamten fiel der Wagen gegen 23:30 Uhr auf der A2 in Richtung Hannover auf. Bei einer Abfrage des Kennzeichens stellten sie fest, dass der 3er BMW außer Betrieb gesetzt worden war.

Sie gaben dem Fahrer Zeichen ihnen zu folgen. Dieser Aufforderung kam der 19-Jährige aus Vlotho zunächst nach. In der Ausfahrt Herford-Ost, wendete er um 180 Grad, überquerte dabei die durchgezogene Linie, beschleunigte stark und fuhr wieder auf die A 2 in Richtung Hannover auf.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Als sie sich wieder hinter dem BMW befanden, schaltete der Fahrer plötzlich das Licht aus, sodass das Kennzeichen nur noch schlecht zu erkennen war. Seine Geschwindigkeit betrug knapp 200 km/h bei erlaubten 120 km/h.

Daraufhin fuhr er circa 600 Meter über den Standstreifen auf die Ausfahrt Vlotho-West zu und überholte dabei mindesten zwei Lkw über den Standstreifen. Im Bereich der Ausfahrt schaltete er das Licht wieder ein und fuhr weiter über die Detmolder Straße in die Bonneberger Straße, wobei er mehrmals die zugelassen Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritt. An der Einmündung Mindener Straße / Herforder Straße gab er den nun neben ihm stehenden Polizisten zu verstehen, nicht mehr flüchten zu wollen, und fuhr auf ein Tankstellengelände.

In dem Fahrzeug befanden sich neben dem Fahrer eine Frau und zwei Männer, bei denen es sich um erwachsene Familienangehörige handelte.

Der 19-Jährige räumte ein, dass er die Kennzeichen beim Fahrzeugkauf übernommen und beim Straßenverkehrsamt abgemeldet hatte. Das Fahrzeug habe er bisher nicht zugelassen, da er zuvor noch einige Reparaturen für die Hauptuntersuchung erledigen wollte.

Daraufhin stellten die Beamten sowohl das Fahrzeug als auch den Führerschein des 19-Jährigen sicher.

Sie erstatten Anzeigen gegen den Fahrer mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit wegen eines verbotenen Kfz-Rennens, Kennzeichenmissbrauchs und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

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