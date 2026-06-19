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Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorsicht: Fake Gewinnspiel

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Am Mittwoch, 17.06.2026, versuchten Täter mit E-Mails, mit möglichen Gewinnen von Geld und Wohnmobil, Bielefelder zu betrügen.

Am Nachmittag erhielt eine Bielefelderin eine E-Mail, in der sie über einen möglichen Gewinn von Geld und einem Wohnmobil informiert wurde. Optisch wurde der Eindruck erweckt, dass es sich bei der Institution des vermeintlichen Gewinnspiels um einen bekannten Discounter handelt.

Die Bielefelderin folgte den Anweisungen der erhaltenen E-Mail und gab ihre Daten an. Anschließend erhielt sie einen Anruf von einer Frau, die ihr mitteilte, dass sie 1000 Euro gewonnen habe. Für die Überweisung des Geldes benötige man nun weitere Daten. Zudem forderte die Frau die Bielefelderin auf, ein Abonnement für eine Art Versicherung abzuschließen. Das Opfer erkannte den Betrug, beendete das Gespräch und erstattete später eine Anzeige bei der Polizei

Bleiben Sie wachsam und schauen Sie sich E-Mails genau an! Seien Sie vorsichtig mit Ihren Daten! Mit verlockenden Gewinnen versuchen Betrüger Ihre Daten abzugreifen (Phishing).

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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