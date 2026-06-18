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Polizei Bielefeld

POL-BI: Frontalzusammenstoß auf der Oerlinghauser Straße

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Lämershagen - Am Donnerstag, 18.06.2026, kollidierten zwei Autos auf der Oerlinghauser Straße frontal. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Nach den aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 96-jähriger Bielefelder mit einem VW T-Cross gegen 14:35 Uhr die Oerlinghauser Straße stadteinwärts. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem VW Polo einer 62-jährigen Frau aus Oerlinghausen. Die Frau war zunächst im Fahrzeug eingeklemmt und wurde durch die Feuerwehr befreit. Der 96-Jährige und die 62-Jährige erlitten leichte Verletzungen.

Der 96-Jährige gab noch an der Unfallstelle seinen Führerschein freiwillig ab.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die Oerlinghauser Straße war für die Unfallaufnahme im Bereich der Unterführung der A2 zunächst voll gesperrt. Gegen 15:30 Uhr konnte ein Fahrstreifen freigegeben werden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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