Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen gesucht: Senior nach Unfall schwer verletzt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - Ein unbekanntes Kind lief am Samstag, 13.06.2026, einem Senior in das Fahrrad. Der Mann stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Das Kind lief davon.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 86-jähriger Bielefelder gegen 10:00 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Straße Heeperholz, in Höhe Vahlkamp. Dort soll dann ein 10 bis 12 Jahre alter Junge einem Auto ausgewichen und dabei in das Fahrrad des Seniors gelaufen sein. Der Bielefelder stürzte dadurch mit dem Fahrrad und blieb schwer verletzt am Boden liegen.

Mehrere anwesende Passanten leisteten dem 86-Jährigen erste Hilfe. Der unbekannte Junge entfernte sich vom Unfallort.

Zeugen und Ersthelfer sowie die Erziehungsberechtigten des Jungen und der Junge werden gebeten, sich zur Klärung des Sachverhalts beim Verkehrskommissariat 1 der Polizei Bielefeld unter der 0521/545-0 zu melden.

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