Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallfahrer will schneller als die Polizei sein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einem Unfall am Mittwochmittag, 17.06.2026, versuchte ein PKW-Fahrer das Hinzuziehen der Polizei zu verhindern. Er war nicht im Besitz eines Führerscheins.

Zwei Frauen hielten sich gegen 12:30 Uhr auf dem Hof einer Schule an der Frachtstraße auf und beobachteten dabei einen Unfall auf dem Schulparkplatz. Der Fahrer eines Audi A3 Sportback fuhr zügig auf dem Parkplatz und stieß beim Einparken gegen den geparkten VW einer Bielefelderin. Als der Fahrer des Audi zurücksetzte und in Richtung Ausfahrt stand, sprachen ihn die Zeuginnen an. Gegenüber den hinzugerufenen Polizisten gaben sie an, dass sie ihn sofort angesprochen hatten, damit er sich nicht entfernt. Bei dem Gespräch äußerte der Fahrer gegenüber den Frauen, den Unfall ohne die Polizei klären zu wollen.

Den Beamten gegenüber verhielt sich der polizeibekannte 20-jährige Bielefelder aggressiv und überheblich. Er gab zu, keinen Führerschein zu besitzen. Da er lediglich den PKW umgeparkt habe, sei das auch nicht schlimm. Zudem habe er so viel Geld, dass er den Schaden aus eigener Tasche bezahlen könne. Normalerweise sei er abgehauen, da er sowieso schneller als die Polizei sei.

An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von circa 10000 Euro. Ein Strafverfahren gegen den 20-Jährigen ist eingeleitet. Die Halterin des Audi A 3 Sportback holte den sichergestellten Fahrzeugschlüssel auf der Polizeiwache ab. Sie erhielt eine Strafanzeige wegen des Zulassens des Führens eines Kfz ohne Fahrerlaubnis.

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