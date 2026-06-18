Polizei Bielefeld

POL-BI: Rennradfahrer kollidiert mit Autotür

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Jöllenbeck - Eine Autofahrerin öffnete am Mittwochmorgen, 17.06.2026, ihre Autotür an der Beckendorfstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein Rennradfahrer kollidierte mit der Tür und erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 10:15 Uhr befuhr ein 64-jähriger Bielefelder mit seinem Rennrad die Beckendorfstraße in Richtung Schröttinghauser Straße. In Höhe der Köhlerstraße parkte zu dieser Zeit eine 46-jährige Bielefelderin ihren Citroen Berlingo am rechten Fahrbahnrand und öffnete schließlich die Fahrertür, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.

Der Rennradfahrer wollte an dem geparkten Auto vorbeifahren und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als die Autotür aufging. Er kollidierte mit der Tür, stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

Die 46-Jährige muss sich nun für die fahrlässige Körperverletzung verantworten.

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