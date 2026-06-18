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Polizei Bielefeld

POL-BI: Rennradfahrer kollidiert mit Autotür

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Jöllenbeck - Eine Autofahrerin öffnete am Mittwochmorgen, 17.06.2026, ihre Autotür an der Beckendorfstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein Rennradfahrer kollidierte mit der Tür und erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 10:15 Uhr befuhr ein 64-jähriger Bielefelder mit seinem Rennrad die Beckendorfstraße in Richtung Schröttinghauser Straße. In Höhe der Köhlerstraße parkte zu dieser Zeit eine 46-jährige Bielefelderin ihren Citroen Berlingo am rechten Fahrbahnrand und öffnete schließlich die Fahrertür, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.

Der Rennradfahrer wollte an dem geparkten Auto vorbeifahren und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als die Autotür aufging. Er kollidierte mit der Tür, stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

Die 46-Jährige muss sich nun für die fahrlässige Körperverletzung verantworten.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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