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Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorsicht: Rocksänger soll korruptes Finanzsystem aufgedeckt haben

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Eine Bielefelderin durchschaute am Montag, 15.06.2026, Betrüger, die versuchten, sie mit Fake-Infos eines Prominenten um ihr Geld zu bringen.

Eine Bielefelderin berichtete der Polizei, dass sie auf ihrem Handy eine Meldung einer Nachrichtensendung erhalten hatte. Ein bekannter deutscher Sänger berichtete demnach in einer Talkshow über ein korruptes Finanzsystem, welches er aufgedeckt habe. Bürger sollten nun auch die Möglichkeit haben, mit einer Investition in kurzer Zeit viel Geld verdienen zu können. Dazu sollten sich die Personen, wenn sie teilnehmen wollten, sich registrieren. Die Bielefelderin teilte daraufhin ihren Namen, E-Mail und Handynummer mit. Nach wenigen Minuten erhielt sie einen Anruf von einer Rufnummer aus Österreich. Da erkannte die Bielefelderin den Betrug und legte auf.

Vorsicht: Betrüger nutzen gefälschte Videos und Fakenews unter Nutzung von Prominenten, um Sie mit einem Anlagebetrug um ihr Geld zu bringen!

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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