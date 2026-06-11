Polizei Bielefeld

POL-BI: Schuhe, Katzenfutter und Bargeld aus Autos gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 10.06.2026, entwendeten unbekannte Täter aus zwei Autos Gegenstände und Wertsachen. Die Polizei sucht Zeugen.

Aus einem Mercedes AMG GLS der in der Händelstraße stand, wurden zwischen 13:30 Uhr am Dienstag, 09.06.2026, und 08:40 Uhr am Mittwoch, 10.06.2026, persönliche Papiere, eine Sonnenbrille und Bargeld entwendet.

Sneaker und Katzenfutter wurden zudem aus einem Audi A1 Sportback in der Lessingstraße gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 20:30 Uhr am Dienstag, 09.06.2026, und 08:45 Uhr am Mittwoch, 10.06.2026.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Taten oder zu verdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell