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Polizei Bielefeld

POL-BI: Schuhe, Katzenfutter und Bargeld aus Autos gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 10.06.2026, entwendeten unbekannte Täter aus zwei Autos Gegenstände und Wertsachen. Die Polizei sucht Zeugen.

Aus einem Mercedes AMG GLS der in der Händelstraße stand, wurden zwischen 13:30 Uhr am Dienstag, 09.06.2026, und 08:40 Uhr am Mittwoch, 10.06.2026, persönliche Papiere, eine Sonnenbrille und Bargeld entwendet.

Sneaker und Katzenfutter wurden zudem aus einem Audi A1 Sportback in der Lessingstraße gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 20:30 Uhr am Dienstag, 09.06.2026, und 08:45 Uhr am Mittwoch, 10.06.2026.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Taten oder zu verdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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