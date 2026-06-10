Polizei Bielefeld

POL-BI: Auseinandersetzung bei einem Jugend-Fußballspiel - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gadderbaum - Am Donnerstag, 04.06.2026, wurde ein 16-jähriger Haller leicht verletzt, nachdem er ein Jugend-Fußballspiel als Schiedsrichter gepfiffen hatte. Die Polizei sucht weitere Zeugen, Fotos und Videos des Vorfalls.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand pfiff ein 16-jähriger Haller auf einem Sportplatz am Höhenweg ein Fußballspiel zweier Jugendmannschaften. Als nach dem Elfmeterschießen gegen 17:50 Uhr die Siegermannschaft feststand, soll der 38-jährige Trainer der unterlegenen Mannschaft mit dem Spielergebnis und der Arbeit des Schiedsrichters sehr unzufrieden gewesen sein. Daraufhin soll er auf den Schiedsrichter losgegangen sein und ihn geschubst haben. Dieser soll sich daraufhin gewehrt und zurückgeschubst haben.

Der 38-Jährige soll dann versucht haben, den Schiedsrichter in das Gesicht zu schlagen. In diesem Moment soll eine unbekannte Person den Schiedsrichter von hinten in den "Schwitzkasten" genommen haben. Bei der Auseinandersetzung erlitt der 16-Jährige nachweislich leichte Verletzungen. Zuschauer und unbeteiligte Elternteile sollen dann dazwischengegangen sein.

Der beschuldigte Trainer gab gegenüber den Beamten an, dass es zu einem Gemenge gekommen sei, in dem er die Übersicht verloren habe. Er sei aber nicht auf den Schiedsrichter losgegangen.

Von einer Vielzahl an Zuschauern und Vereinsangehörigen haben sich bislang drei Zeugen zu dem Vorfall bei der Polizei gemeldet. Zudem ist ein Video zu dem Vorfall eingegangen. Der Inhalt des Videos ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die anwesenden Zuschauer und Zeugen des Spiels und der Auseinandersetzung werden gebeten, ihre Fotos und Videos auf eine mögliche Relevanz zu prüfen und den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zur Verfügung zu stellen. Ebenso melden sich bitte weitere Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und beschreiben können.

Hinweisgeber melden sich bitte unter der 0521/545-0 beim Kriminalkommissariat 14 des Polizeipräsidiums Bielefeld.

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