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Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb weckt Bielefelder in Laube

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - Ein unbekannter Dieb brach sein Vorhaben ab, als er auf einen schlafenden Bielefelder in einer Gartenlaube traf. Die Polizei sucht den Täter mit einer Personenbeschreibung.

Gegen 02:50 Uhr am Dienstag, 09.06.2026, betrat der Dieb das Hausgrundstück des Bielefelders an der Bechterdisser Straße, im Bereich zwischen der Ritterkampstraße und dem Schmetterlingsweg. Dort betrat er eine nicht abgeschlossene Gartenlaube, nahm einen Staubsauger an sich und übersah zunächst den dort schlafenden Bielefelder. Als dieser erwachte und den Einbrecher ansprach, ergriff dieser sofort die Flucht. Den Staubsauger ließ er zurück.

Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben: schlank, dunkle kurze Haare, dunkler Bart und heller Hauttyp. Bei der Tat trug er eine schwarze Kapuzenjacke, schwarze Sneaker und eine Cargo-Hose in khaki.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum beschriebenen Täter beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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