POL-BI: Gartenlaube bei Brand beschädigt
Bielefeld (ots)
MK / Bielefeld - Schildesche - An der Straße Stapelbrede soll eine Photovoltaikanlage an einem Gartenhäuschen am Dienstagnachmittag, 09.06.2026, einen Brand ausgelöst haben.
Gegen 14:20 Uhr wurde der Leitstelle der Polizei eine Rauchentwicklung in einer Gartenanlage zwischen der Stapelbrede und dem Bultkamp Park gemeldet. Vor Ort hatten Kräfte der Feuerwehr Bielefeld mit den Löscharbeiten einer Gartenlaube begonnen.
Ein 67-jähriger Bielefelder hatte auf dem Gartenhausdach eine Photovoltaikanlage installiert, mit der mehrere Batterien verbunden waren. Nach den bisherigen Informationen geriet zunächst ein Kabel der Anlage in Brand. Streifenbeamte nahmen eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung auf.
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