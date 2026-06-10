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Polizei Bielefeld

POL-BI: Gartenlaube bei Brand beschädigt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - An der Straße Stapelbrede soll eine Photovoltaikanlage an einem Gartenhäuschen am Dienstagnachmittag, 09.06.2026, einen Brand ausgelöst haben.

Gegen 14:20 Uhr wurde der Leitstelle der Polizei eine Rauchentwicklung in einer Gartenanlage zwischen der Stapelbrede und dem Bultkamp Park gemeldet. Vor Ort hatten Kräfte der Feuerwehr Bielefeld mit den Löscharbeiten einer Gartenlaube begonnen.

Ein 67-jähriger Bielefelder hatte auf dem Gartenhausdach eine Photovoltaikanlage installiert, mit der mehrere Batterien verbunden waren. Nach den bisherigen Informationen geriet zunächst ein Kabel der Anlage in Brand. Streifenbeamte nahmen eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung auf.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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