Polizei Bielefeld

POL-BI: Düsseldorfer Stadtsiegel auf Bielefelder Kennzeichen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt- Ein Bezirksdienstbeamter demontierte am Dienstag, 09.06.2026, verfälschte Kennzeichen von einem Ford S-Max und stellte diese sicher.

Eine Zeugin meldete dem Bezirksdienstbeamten einen verdächtigen PKW auf einem öffentlichen Parkplatz am Salamanderweg, an dem sich gefälschte Kennzeichen befinden sollten. Gegen 09:45 Uhr nahm der Beamte den beschriebenen und dort geparkten Ford S-Max, an dem sich Bielefelder Kennzeichen befanden, in Augenschein. Er stellte fest, dass die an dem Kennzeichen entstempelten Bielefelder Stadtsiegel durch Stadtsiegel der Stadt Düsseldorf überklebt worden waren. Eine Plakette der Hauptuntersuchung war mit einem Klebestreifen an dem Kennzeichen befestigt worden.

Die Recherchen des Bezirksdienstbeamten ergaben, dass die am Fahrzeug befindlichen Kennzeichen ehemals für einen BMW eines 39-jährigen Bielefelders zugelassen waren. Diese waren am 05.09.2023 entstempelt worden. Inzwischen ist das Kennzeichen neu vergeben und für einen Sprinter eines anderen Bielefelders zugelassen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Ford S-Max Eigentum des 39-jährigen Bielefelders ist.

Der Polizist stellte die an dem Ford S-Max befindlichen Kennzeichen sicher und leitete Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch sowie Urkundenfälschung ein.

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