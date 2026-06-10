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Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrerin nach Kollision schwer verletzt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gellershagen - Am Dienstag, 09.06.2026, stießen zwei Fahrradfahrerinnen auf der Jöllenbecker Straße zusammen und kamen zu Fall. Eine 72-jährige Bielefelderin wurde dabei schwer verletzt. Beide Frauen trugen keinen Helm.

Gegen 13:15 Uhr kam eine jugendliche Bielefelderin mit ihrem Rad aus einer Parkanlage gefahren und beabsichtigte, nach links auf den Radweg der Jöllenbecker Straße stadtauswärts abzubiegen.

Dort übersah sie eine 72-jährige Bielefelderin, die sich auf ihrem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Innenstadt befand.

Bei dem Zusammenstoß berührten sich vermutlich die Schultern der beiden Frauen, woraufhin sie das Gleichgewicht verloren. Bei dem Sturz verletzte sich die 72-Jährige schwer. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Die Jugendliche blieb unverletzt. An den Rädern war kein erkennbarer Schaden entstanden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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