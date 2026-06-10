POL-BI: Tatzeitraum von 214 Minuten
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Altenhagen- Am Freitag, 05.06.2026, brachen Einbrecher in eine Werkshalle an der Kafkastraße ein. Die Polizei sucht Zeugen.
Zwischen 16:00 Uhr und 19:34 Uhr gelangten unbekannte Täter auf das Firmengelände und brachen die Tür zur Werkshalle auf. Offenbar betraten sie die Halle, flüchteten dann aber ohne Beute in unbekannte Richtung.
Personen, die zum Beispiel im Bereich der Fußwege Sandhowe, Am Franzhof, Stiefenweg und Mörikestraße während der Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.
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