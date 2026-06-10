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Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Amtsleitung der Polizei gestört - Notruf 110 nicht betroffen

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Stadtgebiet - Wegen einer aktuellen technischen Störung am Mittwoch, 10.06.2026, können Dienststellen des Polizeipräsidiums Bielefeld nicht über die Amtsleitungen erreicht werden.

Bitte nutzen sie nur in dringenden Fällen den Notruf 110, der uneingeschränkt funktioniert.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Kontaktaufnahme per E-Mail:

Poststelle.bielefeld@polizei.nrw.de

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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