Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Amtsleitung der Polizei gestört - Notruf 110 nicht betroffen

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Stadtgebiet - Wegen einer aktuellen technischen Störung am Mittwoch, 10.06.2026, können Dienststellen des Polizeipräsidiums Bielefeld nicht über die Amtsleitungen erreicht werden.

Bitte nutzen sie nur in dringenden Fällen den Notruf 110, der uneingeschränkt funktioniert.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Kontaktaufnahme per E-Mail:

Poststelle.bielefeld@polizei.nrw.de

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