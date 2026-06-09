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Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Mordkommission nimmt Ermittlungen in Bielefeld auf

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll am Montagabend, 08.06.2026, ein 23-Jähriger seinen Mitbewohner mit einem Messer verletzt haben. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bewohner des Studentenwohnheims an der Wertherstraße meldeten gegen 21:00 Uhr der Leitstelle der Polizei Bielefeld einen lautstarken Streit zwischen zwei Studenten in einer Wohnung. Streifenbeamten trafen am Tatort auf einen verletzten 26-Jährigen, der durch Rettungskräfte versorgt wurde, und dessen 23-jährigen Mitbewohner. Nach den ersten Erkenntnissen habe der 23-jährige Beschuldigte mit indischer Staatsangehörigkeit mit einem Messer auf den 26-Jährigen eingewirkt, woraufhin sich ein Kampfgeschehen entwickelt habe. Durch Hilferufe des Opfers wurden Hausbewohner aufmerksam und informierten die Polizei. Der 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die aufgrund des hohen Blutverlustes auch zwischenzeitlich lebensbedrohlich gewesen sein sollen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten nahmen den leichtverletzten 23-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Kriminalbeamte sicherten anschließend die Spuren am Tatort. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und dem genauen Tatablauf dauern an. Eine Mordkommission der Bielefelder Polizei unter Leitung des Kriminalhauptkommissars Moritz Rawe wurde eingerichtet.

Am Nachmittag des 09.06.2026 ordnetet eine Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Bielefeld gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung an.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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