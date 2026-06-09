Polizei Bielefeld

POL-BI: Vollsperrung der Jöllenbecker Straße - Zwei Schwerverletzte

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 09.06.2026, kollidierten zwei Autos auf der Jöllenbecker Straße, in Höhe Schelpsheide. Ein Auto blieb auf der Seite liegen. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand befuhr gegen 12:35 Uhr ein 35-jähriger VW-Fahrer die Straße Schelpsheide in Richtung Jöllenbecker Straße. Als er nach links auf die Jöllenbecker Straße abbiegen wollte, gab ihm ein Fiat-Fahrer, der die Jöllenbecker Straße stadtauswärts befuhr, ein Zeichen, dass er einfahren kann.

Der VW-Fahrer fuhr daraufhin auf die Jöllenbecker Straße und übersah einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Audi Q3. Der Audi-Fahrer, ein 58-jähriger Bielefelder, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit dem VW. Durch den seitlichen Zusammenstoß blieb der VW auf der Seite liegen.

Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Für die Unfallaufnahme war die Jöllenbecker Straße zunächst voll gesperrt. Ab 13:30 Uhr wurde die Jöllenbecker Straße stadtauswärts wieder freigegeben. Die Unfallaufnahme dauert an.

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