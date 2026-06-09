Polizei Bielefeld

POL-BI: Wer erkennt den Mann auf dem Phantombild?

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Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Die Polizei Bielefeld bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der am späten Freitag, 17.04.2026, versuchte, eine Tankstelle an der Jöllenbecker Straße, Ecke Lakemannstraße, zu überfallen.

Wie bereits berichtet, verließ eine Mitarbeiterin am Freitag, gegen 23:00 Uhr, die Tankstelle über den Hinterausgang. Dort wurde sie von einem unbekannten Mann überrascht. Er hielt ein Messer in der Hand und forderte sie auf, in den Verkaufsraum zurückzugehen.

Die Frau ergriff jedoch die Flucht und rief dabei laut um Hilfe. Nach einer kurzen Verfolgung änderte der Täter die Richtung und flüchtete ohne Beute über die Lakemannstraße in unbekannte Richtung.

Ein Phantombild des Täters finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/206060

Der Mann ist etwa 1,60 Meter groß, 35 Jahre oder älter und sehr dünn. Er hat helle Haut, braune Augen und dunkle Augenbrauen. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung, eine Strickmütze und einen Schal, den er über sein Gesicht gezogen hatte. Insgesamt hatte er ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Bei dem Messer handelte es sich womöglich um ein kleines Küchenmesser.

Wer kann Angaben zur Identität der Person auf dem Phantombild machen? Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521/5450 entgegen.

Erste Meldung, 20.04.2026, 20:00 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6258915

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