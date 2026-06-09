Polizei Bielefeld

POL-BI: Radler fährt betrunken über Rot

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Einem 33-jährigen Bielefelder wurde am Dienstag, 09.06.2026, nach einem Rotlichtverstoß die Weiterfahrt untersagt. Es ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogen- und Alkoholkonsum gefahren war.

Streifenbeamte bemerkten den 33-Jährigen kurz nach Mitternacht, als er mit seinem Fahrrad an der Kreuzung Mindener Straße / Jöllenbecker Straße über eine rote Ampel fuhr.

Bei seiner Kontrolle machte er auf die Beamten einen betrunkenen Eindruck. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrer alkoholisiert war. Auch gab es Hinweise auf Cannabiskonsum.

Die Beamten ordneten daher eine Blutentnahme an. Bis zu seiner Ausnüchterung untersagten sie ihm die Weiterfahrt und erstatten Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

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