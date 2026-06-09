Polizei Bielefeld

POL-BI: Stromaggregat aus Garage gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Bisher unbekannte Täter brachen am Wochenende, 05. bis 08.06.2026, in eine Garage an der Lüneburger Straße ein und entwendeten Werkzeuge sowie ein Stromaggregat.

Zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, begaben sich die Täter auf das Grundstück an einer Nebenstraße und öffneten das Garagentor gewaltsam.

Sie stahlen einen Freischneider, eine Heckenschere von Stihl, eine Kettensäge und ein Stromaggregat

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

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