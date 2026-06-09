Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorsicht: Wucher durch Rohrreinigungsfirma

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gellershagen- Ein Bielefelder wurde am Donnerstag, 04.06.2026, Opfer eines Wucher-Betruges.

Der 27-jährige Bielefelder hatte aufgrund einer Rohrverstopfung in seiner Wohnung an der Straße Am Brodhagen im Internet nach Rufnummern von Firmen zur Behebung des Problems gesucht. Gegen 10:00 Uhr erschienen zwei Monteure und reparierten das Rohr. Anschließend verlangten sie von dem Bielefelder als Rechnung einen Betrag von 1200 Euro. Der Bielefelder äußerte daraufhin gegenüber den Männern, dass dies deutlich zu teuer sei. Nach einem Telefonat mit dem Vorgesetzten der Monteure wurde der Rechnungsbetrag auf 900 Euro korrigiert. Bei der Bezahlung bemerkte das Opfer, dass auf der Rechnung ein anderer Firmenname stand, und nicht der Name der von ihm beauftragten Firma. Er erstattete anschließend bei der Polizei eine Strafanzeige.

Suchen und wählen Sie möglichst gezielt regionale Klempner! Seien Sie aufmerksam und vorsichtig bei der Internet-Suche und überregionalen Firmen. Klären Sie vorab die Kosten (Anfahrt, Arbeitslohn und Feiertagszuschläge) und lassen Sie sich hinterher nicht zur sofortigen Zahlung vor Ort drängen.

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