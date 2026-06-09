Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsbehinderungen nach Sperrung des Ostrings nach Unfall

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Oldentrup- Bei einem Frontalzusammenstoß am Dienstagmorgen, 09.06.2026, erlitt ein PKW-Fahrer leichte Verletzungen.

Ein 24-jähriger Bielefelder befuhr gegen 06:25 Uhr mit seinem Mercedes GLE den Ostring in Fahrtrichtung Lagesche Straße. Aus noch nicht geklärter Ursache kam es in Höhe des Kreuzungsbereichs Ostring/ Potsdamer Straße/ Dingerdisser Straße zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Sattelzug eines 51-Jährigen aus Leopoldshöhe. Bei dem Unfall erlitt der 24-Jährige leichte Verletzungen, der 51-Jährige blieb unverletzt.

Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Sachschaden wird auf circa 100 000 Euro geschätzt. Der Ostring musste im Bereich der Unfallstelle während der Unfallaufnahme, der Bergung sowie Säuberung der Fahrbahn gesperrt werden. Um 08:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder frei gegeben werden.

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