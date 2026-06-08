Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrraddieb kommt mit gestohlenem Rad zum Tatort

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Oldentrup - Am Samstagnachmittag, 06.06.2026, fiel ein Fahrraddieb an einem Supermarkt an der Bunzlauer Straße auf. Der Bielefelder war mit einem gestohlenen Mountainbike zu dem Geschäft gefahren und wollte ein Pedelec stehlen.

Der 39-Jährige wurde gegen 17:15 Uhr von einem Ladendetektiv des Supermarkts gestoppt, als er ein ausgestelltes Pedelec der Marke Prophete vor dem Gebäude stehlen wollte. An dem Zweirad befanden sich noch Zubehörteile und ein Verkaufsschild. Hinzugerufene Streifenbeamte erkannten bei der Kontrolle des Tatverdächtigen, dass sein benutztes Fahrrad in Erfurt gestohlen wurde. Der 39-Jährige gab an, das Fahrrad von einer Privatperson gekauft zu haben. Die Beamten stellten das gestohlene Rad sicher und zeigten den Mann wegen Fahrraddiebstahls an.

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