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Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrraddieb kommt mit gestohlenem Rad zum Tatort

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Oldentrup - Am Samstagnachmittag, 06.06.2026, fiel ein Fahrraddieb an einem Supermarkt an der Bunzlauer Straße auf. Der Bielefelder war mit einem gestohlenen Mountainbike zu dem Geschäft gefahren und wollte ein Pedelec stehlen.

Der 39-Jährige wurde gegen 17:15 Uhr von einem Ladendetektiv des Supermarkts gestoppt, als er ein ausgestelltes Pedelec der Marke Prophete vor dem Gebäude stehlen wollte. An dem Zweirad befanden sich noch Zubehörteile und ein Verkaufsschild. Hinzugerufene Streifenbeamte erkannten bei der Kontrolle des Tatverdächtigen, dass sein benutztes Fahrrad in Erfurt gestohlen wurde. Der 39-Jährige gab an, das Fahrrad von einer Privatperson gekauft zu haben. Die Beamten stellten das gestohlene Rad sicher und zeigten den Mann wegen Fahrraddiebstahls an.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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