Polizei Bielefeld

POL-BI: 86-jähriger Bielefelder wird vermisst

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Bielefeld (ots)

MR / Bielefeld / Mitte - Seit dem 20.03.2026 wird in Bielefeld der 86-jährige Ammar A. vermisst. Der Vermisste ist dement und auf Medikamente angewiesen. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche.

Personenbeschreibung:

- Graue gelockte Haare - Oberlippenbart - Graue Jogginghose - Graues Shirt

Die polizeiliche Suche führte bislang noch nicht zum Auffinden der Person.

Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 11 unter 0521-545-0 zu wenden.

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