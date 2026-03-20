POL-BI: 86-jähriger Bielefelder wird vermisst
Bielefeld (ots)
MR / Bielefeld / Mitte - Seit dem 20.03.2026 wird in Bielefeld der 86-jährige Ammar A. vermisst. Der Vermisste ist dement und auf Medikamente angewiesen. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche.
Personenbeschreibung:
- Graue gelockte Haare - Oberlippenbart - Graue Jogginghose - Graues Shirt
Die polizeiliche Suche führte bislang noch nicht zum Auffinden der Person.
Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 11 unter 0521-545-0 zu wenden.
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