Polizei Bielefeld

POL-BI: Glasflasche auf Fünfjährige geworfen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein unbekannter Mann traf am Sonntag, 08.03.2026, an der Gadderbaumer Straße eine Fünfjährige beinahe mit einer Glasflasche. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13:00 Uhr fuhr ein Bielefelder mit seiner fünfjährigen Tochter mit Fahrrädern auf der Straße Königsweg. Sie bogen dann nach links auf die Straße Kantensiek ein, um von dort nach links auf die Gadderbaumer Straße abzubiegen.

Als sie in Höhe der Straße Kantensiek waren, warf ein unbekannter Mann eine Glasflasche in Richtung des Mädchens. Dabei verfehlte er das Kind auf dem Fahrrad nur knapp am Kopf. Gegen den Unbekannten wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Der Unbekannte befand sich auf dem Gehweg der Straße Kantensiek und wird wie folgt beschrieben: 55 bis 60 Jahre, amputierte Beine (saß auf einem Stuhl) und könnte der Obdachlosenszene zuzuordnen sein. Er trug eine schwarze Cap.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zur beschriebenen Person beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Das könnte Sie auch interessieren