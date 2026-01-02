Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei Bielefeld bittet um Mithilfe bei der Suche nach 14-Jähriger

Bielefeld (ots)

SR/Bielefeld Mitte - Seit dem 30.12.2025 ist eine 14-Jährige zum wiederholten Mal aus einer Bielefelder Klinik abgängig. Die Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos, so dass die Polizei nun ein Foto der Minderjährigen veröffentlicht und die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche bittet.

Die Vermisste wird in der Bielefelder Innenstadt vermutet. Es besteht aufgrund des Alters und eines nicht auszuschließenden Drogenkonsums eine Eigengefährdung.

Die 14-Jährige ist 160 cm groß und schlank. Sie ist zuletzt mit einer hellen Daunenjacke, einer braunen Hose und schwarzen Sneakers bekleidet gewesen.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Tel. 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell