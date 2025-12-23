Polizei Bielefeld

POL-BI: Drohung mit abgebrochenem Flaschenhals

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein betrunkener 20-Jähriger bedrohte in der Nacht von Montag, 22.12.2025, auf Dienstag einen Passanten in der Arndtstraße und versuchte ihn zu verletzen.

Gegen 23:50 Uhr meldete ein 42-jähriger Bielefelder der Polizei Bielefeld eine Bedrohung an der Arndstraße, in Höhe der Friedrichstraße. Der Bielefelder teilte den Polizisten vor Ort mit, dass der betrunkene Unbekannte aus einer Gaststätte kam, den Bielefelder nach einer Zigarette fragte und zunächst umarmte.

Als der 42-Jährige verneinte und um Abstand bat, wurde der 20-jährige Bielefelder mit deutscher und französischer Staatsbürgerschaft aggressiv. Er nahm eine leere Flasche, schlug sie auf den Boden und bedrohte den 42-Jährigen mit dem abgebrochenen Flaschenhals.

Der Bielefelder ergriff die Flucht, als sich der aggressive Mann näherte. Zunächst verfolgte der 20-Jährige sein Opfer, dann warf er den Flaschenhals in Richtung des Bielefelders, traf aber ein Auto.

Im Zuge der Nahbereichsfahndung trafen die Polizisten den 20-jährigen Bielefelder an und kontrollierten ihn. Sein Atemalkoholtest verlief positiv. Er muss sich nun für die versuchte gefährliche Körperverletzung verantworten.

