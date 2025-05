Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung - Täterin mit Fotos gesucht

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Heepen- Die Polizei bittet um Mithilfe bei einer Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos nach einem Diebstahl am Montag, 03.02.2025.

Gegen 19:10 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterin aus einem Drogerie-Markt an der Hillegosser Straße, zwischen der Salzufler Straße und der Straße Am Teigelhof gelegen, diverse Waren im Wert von mehreren Hundert Euro. Sie scannte die Waren an der Selbstbedienungskasse ein und startete den Bezahlvorgang. Sie führte den Vorgang jedoch nicht zu Ende durch, sondern steckte die Bankkarte wieder ein und verließ den Laden mit der Ware, ohne zu bezahlen. Sie entkam unerkannt. Die Tat wurde auf Video aufgezeichnet.

Mit dem Lichtbild der Tatverdächtigen bittet die Polizei um Hinweise.

Fotos zu der Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/168461

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell