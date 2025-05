POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Bei einer Verabredung wollte ein Unbekannter einem jungen Bielefelder am Dienstagabend, 29.04.2025, sein Mobiltelefon rauben. Der Räuber scheiterte aufgrund des Engagements des Handybesitzers. Der junge Mann trat mit dem vermeintlichen Käufer über ein Online-Verkaufsportal in Kontakt. Das Treffen fand gegen 22:10 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses an der ...

mehr