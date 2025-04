POL-BI: Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach Vermisster

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Zwei junge Fahrer lieferten sich am späten Donnerstagabend, 17.04.2025, ein verbotenes Kfz-Rennen auf der Detmolder Straße. Ein Polizist in zivil bemerkte die hochmotorisierten Fahrzeuge und sorgte dafür, dass die Fahrer aus dem Verkehr gezogen wurden. Gegen 23:00 Uhr befand sich ein Polizeibeamter in einem zivilen Fahrzeug auf der Detmolder Straße in Richtung Innenstadt. Dort fielen ihm ein Audi Q7 und ein BMW I4 durch ihre ...

mehr