POL-BI: Bielefeld - Stieghorst: 83-jährige Frau vermisst Öffentlichkeitsfahndung

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Gellershagen - In der Nacht auf Freitag, 04.04.2025, entwendete ein unbekannter Dieb einen Roller in der Straße Am Brodhagen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Eigentümer hatte seinen Roller der Marke Piaggio am Fahrbahnrand in der Straße Am Brodhagen, in Höhe der Eichendorffstraße, abgestellt. Der Täter stahl das Fahrzeug zwischen Mitternacht und 02:30 Uhr. Zeugen melden sich bitte ...

