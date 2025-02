POL-BI: Vermisster Mann benötigt Hilfe

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Sennestadt - Vier Täter stahlen in der Nacht auf Mittwoch, 19.02.2025, einen Safe aus einem Wettbüro am Reichowplatz. Sie flüchteten in Richtung eines Schulparkplatzes. Gegen 01:20 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass vier Personen eine Geschäftsscheibe eingeschlagen und einen Safe gestohlen haben. Die Täter liefen in Richtung eines Parkplatzes, der zu einem Gymnasium gehört. Es ...

