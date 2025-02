POL-BI: Suche nach vermisster Bielefelderin

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Innenstadt- Unbekannte stahlen am Donnerstag, 30.01.2025, in der Innenstadt Handys. Gegen 12:30 Uhr hielt sich ein 52-jähriger Bielefelder in einem Café an der Bahnhofstraße, nahe dem Jahnplatz, auf. Wenig später stellte er den Diebstahl seines Samsung Galaxy fest und erstattet auf der Polizeiwache eine Anzeige. Eine 23-jährige Bielefelderin stieg gegen 17:15 Uhr an der ...

mehr