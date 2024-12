POL-BI: Bielefelder Schülerin vermisst

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Donnerstag, 19.12.2024, brach ein unbekannter Täter in ein Geschäft an der Bahnhofstraße ein. In der Nacht zuvor machten sich ein Unbekannter an einem Weihnachtsmarktstand zu schaffen, der ebenfalls in der Bahnhofstraße stand. Gegen 01:50 Uhr verschaffte sich ein Täter über die Eingangstür gewaltsam ...

mehr