Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster 12-Jähriger

Bielefeld (ots)

IL / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach Melina H. aus Rietberg.

Die 12- Jährige wird seit gestern Nachmittag (09.11.2024) vermisst, nachdem sie in der Nacht von Freitag auf Samstag durch die Polizei in Bielefeld aufgegriffen und hier kurzfristig in einer Jugendeinrichtung untergebracht wurde.

Von dieser sollte sie am gestrigen Tag zurück in ihre ursprüngliche Jugendeinrichtung nach Rietberg gebracht werden, entfernte sich jedoch zuvor aus der Bielefelder Einrichtung.

Laut den Mitarbeitern der Einrichtung aus Rietberg könnte sich Melina H. am Kesselbrink und am Hauptbahnhof aufhalten und dort trotz ihres jungen Alters Alkohol und Betäubungsmittel konsumieren.

Beschrieben wird Melina H. wie folgt:

- ca. 165 cm groß - lange dunkle Haare - trägt vermutlich eine schwarze Jacke der Marke "The North Face"

Sollten Sie Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Bielefeld unter der Telefonnummer: 0521 545-0.

