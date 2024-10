POL-BI: Kind nach Unfall gesucht

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein Nachbar überraschte einen Einbrecher, der am Montag, 07.10.2024, vorhatte in eine Wohnung an der Lemgoer Straße einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 10:15 Uhr gelangte der Täter auf bisher ungeklärte Weise in das Mehrfamilienhaus. Dort versuchte er eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss aufzubrechen. In diesem Moment wurde er von einem Nachbar überrascht und ...

