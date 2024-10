POL-BI: Vermisste Jugendliche

Bielefeld (ots) - AR / Bielefeld / Brackwede / Stieghorst - Am letzten Wochenende brachen noch unbekannte Täter in zwei Schulgebäude in Brackwede und Stieghorst ein. In einer Tatzeit vom 27.09.2024, 17:00 Uhr, bis 30.09.2024, 06:55 Uhr zerstörten ein oder mehrere Einbrecher unter Zuhilfenahme eines Gullideckels ein Fenster an der Grundschule an der Detmolder Straße zwischen der Stieghorster Straße und der Straße Am ...

