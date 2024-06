POL-BI: Zwei vermisste Jugendliche - Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach Bahzad K. und Razvan W.

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Ummeln - Zwei bisher unbekannte Täter versuchten am Montag, 10.06.2024 in eine Wohnung an der Umlostraße einzubrechen, wurden jedoch bei ihrem Vorhaben gestört. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 12:00 Uhr hebelten die Täter die Hauseingangstür des Wohn- und Geschäftsgebäudes an der Kreuzung zur Gütersloher Straße auf. Anschließend versuchten sie in eine Wohnung im ersten ...

mehr