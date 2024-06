Polizei Bielefeld

POL-BI: Computer-Betrüger mit Fotos gesucht

Bild-Infos

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Die Polizei sucht nach einem Tatverdächtigen, der eine gestohlene EC-Karte eingesetzt hatte.

Ein Unbekannter entwendete am Samstag, 26.08.2023, einem Bielefelder die Geldbörse und bezahlte anschließend gegen 02:55 Uhr mit der EC-Karte des Opfers in einer Tankstelle an der Herforder Straße, nahe der August-Bebel-Straße. Der Täter wurde durch Videokameras aufgezeichnet

Fotos zu dem Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/137213

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann?

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter 0521-545-0 entgegen.

