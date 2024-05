POL-BI: Vermisste Jugendliche - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Florentina H.

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Bisher unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag, 21.05.2024, und Mittwoch, 22.05.2024, gewaltsam Zugang zu einem Vereinsheim am Radrennbahnweg und stahlen einen Flachbildschirm, Kleingeld, Getränkedosen und Grillgut. Zwischen 21:30 Uhr am Dienstag und 13:45 Uhr am Mittwoch öffneten die Täter ein Fenster gewaltsam und stiegen in das Gebäude ein, dass sich in einem ...

