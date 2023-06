POL-BI: Nachtrag zu: Mann aus Bielefeld vermisst - neue Hinweise zum Aussehen

Bielefeld (ots) - Bielefeld - Mitte Diebe nutzen am Sonntagmorgen, 25.06.2023, ein zur Lüftung offen stehendes Fenster und erbeuten aus einer Wohnung einen Laptop. Gegen 06:10 Uhr bemerkte eine Bielefelderin eine unbekannte Person vor dem offenen Fenster einer Erdgeschosswohnung eines ihr bekannten Nachbarn an der Detmolder Straße in Höhe der Straße Königsbrügge. Als sie sich entschloss, die Person anzusprechen, ...

