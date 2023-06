Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung - wer kennt den auf dem Foto abgebildeten Mann?

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Mitte - Zur Aufklärung einer Körperverletzung und Feststellung der Identität eines bislang unbekannten Tatverdächtigen bittet die Polizei Bielefeld die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wer kennt den auf dem Foto abgebildeten Mann?

Am Mittwoch, 01.03.2023, gegen 16.40 Uhr, wurde eine 24-jährige Bielefelderin am Jahnplatz vor einem Imbiss von einem unbekannten Mann zunächst mit der Faust in die Rippen geschlagen, weil diese ihm angeblich auf den Fuß getreten sei. Im Rahmen des sich daran anschließenden Streitgesprächs kündigte die junge Frau an, den Mann zur Identifizierung zu filmen. Während sie filmte, versuchte dieser sie gegen den Kopf zu schlagen. Die Bielefelderin hob zum Schutz die Hände und deren Freundin griff ein, so dass sie nicht getroffen wurde.

Die 24-Jährige erstattete Strafanzeige, eine sofortige polizeiliche Fahndung nach dem Mann und seiner weiblichen Begleitung verlief negativ.

Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen.

Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter Tel. 0521/545-0 entgegen.

