POL-BI: Senior vermisst

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Ein ertappter Ladendieb behauptete am Freitag, 16.06.2023, vier Flaschen Alkohol für einen Freund ausgesucht zu haben, die er eigentlich auch bezahlen wollte. Ausreichend Geld hatte er allerdings nicht dabei. Dem Filialleiter eines Supermarkts an der August-Bebel-Straße und Hermannstraße fiel gegen 18:55 Uhr ein Kunde auf, der zwei Flaschen Rum und zwei Flaschen Tequila in ...

