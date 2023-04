POL-BI: 16-Jährige vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Montagnachmittag, den 03.04.2023, brannten ein VW Golf und ein Mercedes, die am Niederwall, im Bereich zwischen der Steinstraße und Am Bach. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegt eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Gegen 18:10 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei durch die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Bielefeld über einen brennenden VW ...

